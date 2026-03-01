Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Makin Dalam dan Tajam, Bojan Hodak Ungkap Hal yang Membuatnya Puas

Minggu, 01 Maret 2026 – 13:51 WIB
Persib Bandung Makin Dalam dan Tajam, Bojan Hodak Ungkap Hal yang Membuatnya Puas - JPNN.COM
Tukang Racik Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: persib

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menilai performa anak asuhnya menunjukkan perkembangan signifikan, terutama dari sisi mental dan kedalaman skuad.

Kemenangan telak 5-0 atas Madura United menjadi sinyal kebangkitan lini serang Maung Bandung.

Menurut Hodak, keberhasilan pemain depan memecah kebuntuan bukan hanya berdampak pada hasil pertandingan, tetapi juga memperkuat keyakinan tim dalam menghadapi agenda padat selanjutnya.

Baca Juga:

"Sangat bagus kami bisa menang besar. Penting juga bagi para striker untuk mencetak gol karena mereka butuh kepercayaan diri," ucap Hodak.

Pelatih asal Kroasia itu juga menyoroti dinamika baru di dalam tim seiring hadirnya pemain anyar.

Hodak menilai persaingan internal kini makin terasa dan memaksa setiap pemain untuk tampil maksimal saat mendapat kesempatan.

Baca Juga:

Selain itu, Hodak memberikan catatan khusus terhadap kontribusi pemain yang masuk dari bangku cadangan.

Dia menilai pergantian pemain bukan sekadar rotasi, melainkan bagian penting dari strategi untuk menjaga intensitas permainan.

Ada perubahan penting di tubuh Persib Bandung. Bojan Hodak menyinggung faktor krusial yang membuat performa tim kian solid.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Bojan Hodak  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp