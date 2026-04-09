Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Makin Tak Terbendung, Kapan Trofi Super League Benar-Benar Diraih?

Kamis, 09 April 2026 – 10:28 WIB
Skuad Persib Bandung dalam sebuah pertandingan BRI Super League. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung kian mendekati momen bersejarah di penghujung musim BRI Super League 2025/26.

Peluang untuk mengamankanhattrick juara Liga Indonesia secara beruntun mulai terbuka lebar, seiring posisi Persib yang masih kokoh di puncak klasemen.

Hingga pekan ke-26, tim asuhan Bojan Hodak mengoleksi 61 poin dari 26 pertandingan.

Keunggulan empat angka atas Borneo FC di peringkat kedua membuat langkah Maung Bandung menuju tangga juara makin terlihat jelas.

Jarak yang lebih lebar juga terjadi dengan Persija Jakarta. Rival abadai Persib tersebut kini tertahan di peringkat ketiga, tertinggal sembilan poin.

Dengan kondisi tersebut, peluang Persib untuk mengunci gelar lebih cepat sejatinya cukup terbuka  meski tetap bergantung pada konsistensi hasil di sisa pertandingan.

Persib setidaknya bisa memastikan gelar lebih cepat jika menyapu bersih kemenangan hingga pekan ke-33.

Jika skenario itu terwujud, Persib akan mengoleksi 82 poin, unggul tipis atas Borneo FC yang berpotensi finis dengan 81 poin apabila meraih hasil serupa.

Hattrick gelar sudah di depan mata bagi Persib Bandung. Namun perjalanan belum selesai. Kapan momen juara itu bisa terjadi?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Super League  Bojan Hodak  Borneo FC  Persija 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp