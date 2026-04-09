Persib Bandung Makin Tak Terbendung, Kapan Trofi Super League Benar-Benar Diraih?

Kamis, 09 April 2026 – 10:28 WIB

jpnn.com - Persib Bandung kian mendekati momen bersejarah di penghujung musim BRI Super League 2025/26.

Peluang untuk mengamankanhattrick juara Liga Indonesia secara beruntun mulai terbuka lebar, seiring posisi Persib yang masih kokoh di puncak klasemen.

Hingga pekan ke-26, tim asuhan Bojan Hodak mengoleksi 61 poin dari 26 pertandingan.

Keunggulan empat angka atas Borneo FC di peringkat kedua membuat langkah Maung Bandung menuju tangga juara makin terlihat jelas.

Jarak yang lebih lebar juga terjadi dengan Persija Jakarta. Rival abadai Persib tersebut kini tertahan di peringkat ketiga, tertinggal sembilan poin.

Dengan kondisi tersebut, peluang Persib untuk mengunci gelar lebih cepat sejatinya cukup terbuka meski tetap bergantung pada konsistensi hasil di sisa pertandingan.

Persib setidaknya bisa memastikan gelar lebih cepat jika menyapu bersih kemenangan hingga pekan ke-33.

Jika skenario itu terwujud, Persib akan mengoleksi 82 poin, unggul tipis atas Borneo FC yang berpotensi finis dengan 81 poin apabila meraih hasil serupa.