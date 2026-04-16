Persib Bandung Masih di Puncak, Ramon Tanque Moncer Berkat Ini

Kamis, 16 April 2026 – 11:52 WIB

jpnn.com - Persib Bandung masih kukuh di puncak klasemen BRI Super League hingga memasuki fase akhir kompetisi.

Salah satu faktor penting di balik konsistensi Maung Bandung ialah ketajaman penyerang mereka, Ramon Tanque.

Striker asal Brasil itu sedang berada dalam tren positif setelah mencetak gol dalam dua laga beruntun, masing-masing saat menghadapi Semen Padang dan Bali United.

Kontribusinya membantu Persib menjaga posisi di puncak klasemen dengan tujuh pertandingan tersisa.

Menariknya, performa impresif Tanque tak lepas dari rutinitas tambahan yang ia jalani di luar program latihan tim.

Top skor Liga Kamboja musim 2024 itu menambah porsi latihan dengan metode pilates reformer, sebuah latihan yang menitikberatkan pada kekuatan inti tubuh, keseimbangan, serta fleksibilitas.

Program tersebut dilakukan secara mandiri dan dinilai memberi dampak positif terhadap kondisi fisik Ramon Tanque di lapangan.

Pelatih Persib Bojan Hodak menyambut baik inisiatif tersebut.