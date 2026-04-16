Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Masih di Puncak, Ramon Tanque Moncer Berkat Ini

Kamis, 16 April 2026 – 11:52 WIB
Striker Persib Bandung Ramon Tanque (tengah). Foto: Persib Bandung.

jpnn.com - Persib Bandung masih kukuh di puncak klasemen BRI Super League hingga memasuki fase akhir kompetisi.

Salah satu faktor penting di balik konsistensi Maung Bandung ialah ketajaman penyerang mereka, Ramon Tanque.

Striker asal Brasil itu sedang berada dalam tren positif setelah mencetak gol dalam dua laga beruntun, masing-masing saat menghadapi Semen Padang dan Bali United.

Baca Juga:

Kontribusinya membantu Persib menjaga posisi di puncak klasemen dengan tujuh pertandingan tersisa.

Menariknya, performa impresif Tanque tak lepas dari rutinitas tambahan yang ia jalani di luar program latihan tim.

Top skor Liga Kamboja musim 2024 itu menambah porsi latihan dengan metode pilates reformer, sebuah latihan yang menitikberatkan pada kekuatan inti tubuh, keseimbangan, serta fleksibilitas.

Baca Juga:

Program tersebut dilakukan secara mandiri dan dinilai memberi dampak positif terhadap kondisi fisik Ramon Tanque di lapangan.

Pelatih Persib Bojan Hodak menyambut baik inisiatif tersebut. 

Gol demi gol Ramon Tanque bantu Persib bertahan di puncak. Ada cerita menarik di balik peningkatan performanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Persib  Persib Bandung  Ramon Tanque  Super League  Bojan Hodak 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp