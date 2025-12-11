Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib Bandung Melaju ke 16 Besar ACL 2, Bojan Hodak Bangga, Puji Dukungan Bobotoh

Kamis, 11 Desember 2025 – 08:55 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak saat berbicara pada sesi konferensi usai laga melawan Bangkok United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/12/2025). (ANTARA/Rubby Jovan)

jpnn.com - KOTA BANDUNG - Persib Bandung melaju ke babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL Two) seusai menang atas Bangkok United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (10/12) malam.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak puas dan bangga timnya lulus babak ke 16 besar ACL 2.

Pelatih yang telah mempersembahkan dua gelar Liga 1 untuk Persib itu bersyukur timnya berhasil mengakhiri fase grup sebagai pemuncak klasemen.

Menurut dia, pencapaian tersebut penting bagi klub dan Indonesia.

“Raihan ini menjadi catatan bagus bagi persepakbolaan Indonesia,” kata Bojan Hodak dalam konferensi pers setelah pertandingan.

Menurut Hodak, pencapaian ini istimewa. Sebab, Persib harus melalui rangkaian jadwal padat dengan pertandingan berat dalam tiga pekan terakhir. “Ini adalah pertandingan kelima dalam 20 hari. Kami melakukan beberapa perubahan,” ungkapnya.

Hodak menambahkan dukungan Bobotoh sangat luar biasa.

Dukungan itu memotivasi para pemain untuk tampil maksimal.

Persib Bandung melaju ke babak 16 besar ACL 2. Bojan Hodak bangga dengan pencapaian ini. Dia juga memuji dukungan luar biasa Bobotoh.

TAGS   Persib  Persib Bandung  ACL 2  Bobotoh  Bojan Hodak  Bangkok United  AFC Champions League 2 
