JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Melesat, Teja Paku Alam di Ujung Sejarah Baru Liga Indonesia

Selasa, 07 April 2026 – 04:25 WIB
Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam. Foto: Persib.

jpnn.com - Penampilan solid terus ditunjukkan penjaga gawang Persib Bandung Teja Paku Alam sepanjang BRI Super League 2025/26.

Kiper berusia 31 tahun itu ini berada di ambang pencapaian spesial dalam kariernya.

Teja hanya berjarak satu pertandingan lagi untuk menyamai rekor clean sheet terbanyak dalam satu musim yang pernah ditorehkan Yoo Jae-hoon bersama Persipura Jayapura.

Saat itu, Yoo mampu menjaga gawangnya tanpa kebobolan dalam 17 pertandingan Liga Super Indonesia musim 2013.

Sejauh ini, Teja sudah mengoleksi 16 clean sheet.

Catatan itu bertambah setelah dia sukses menjaga gawang Persib tetap perawan saat menumbangkan Semen Padang FC dengan skor 2-0 pada pekan ke-26 Super League.

Dengan delapan pertandingan tersisa, peluang Teja untuk melampaui rekor tersebut terbuka lebar.

Namun, eks kiper Sriwijaya FC tersebut memilih merendah dan menegaskan bahwa pencapaian tersebut bukan hasil kerja individu semata.

Persib  Persib Bandung  Teja Paku Alam  Super League  Yoo Jae Hoon 
