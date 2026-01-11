Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Memakan 7 Korban, Persija Jakarta Baru 5

Minggu, 11 Januari 2026 – 11:06 WIB
Persib Bandung Memakan 7 Korban, Persija Jakarta Baru 5
Pendukung Persija Jakarta saat menyaksikan tim kesayangannya berlatih di Depok. Foto: IG persija

jpnn.com - BANDUNG - Persib vs Persija hadir pada pekan ke-17 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1) sore WIB.

Awak media sosial liga1match pun melabeli Persib vs Persija sebagai hajatan, meski sejatinya pada waktu yang bersamaan ada dua pertandingan lain.

Pemenang dari duel di GBLA berhak menjadi juara setengah musim Super League.

Andai Maung Bandung vs Macan Kemayoran tanpa pemenang, maka Borneo FC nyaman di puncak.

Berkaca pada statistik laga kandang, Persib layak sedikit diunggulkan lantaran selalu menang saat menjadi tuan rumah. Sudah tujuh tim menjadi korban.

Sementara itu, Persija juga sebenarnya bukan tim yang inferior saat bertandang.

Persib vs Persija disebut sebagai hajatan, meski sebenarnya ada dua pertandingan lain di waktu bersamaan.

