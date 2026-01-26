Persib Bandung Memanggil, Layvin Kurzawa Menjawab, Hal Ini Jadi Magnet

Senin, 26 Januari 2026 – 11:14 WIB

jpnn.com - Rekrutan anyar Persib Bandung Layvin Kurzawa menunjukkan keyakinan penuh terhadap langkah barunya bersama Pangeran Biru.

Bek kiri asal Prancis itu mengaku tak membutuhkan waktu lama untuk menerima pinangan klub kebanggaan Bobotoh tersebut.

Kurzawa menegaskan keputusannya bergabung dengan Persib diambil secara sadar setelah mempertimbangkan masa depan kariernya.

Menurutnya, Maung Bandung menjadi pilihan paling tepat pada fase ini.

"Ini murni keputusan saya. (Persib) pilihan terbaik untuk saya dan karier saya," jelas mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu.

Bagi Kurzawa, bergabung dengan Persib bukan hanya soal kontrak, melainkan juga tentang membuka lembaran baru.

Dia melihat sepak bola Indonesia sebagai medan yang menarik dan menantang, sekaligus memberi ruang baginya untuk kembali menunjukkan kualitas terbaik.

"Ini petualangan baru dan saya sangat antusias untuk datang dan bermain di sini," ucapnya.