Persib Bandung Memburu Keajaiban Kedua di Markas Lion City Sailors

jpnn.com - Persib Bandung kembali menatap tantangan besar di pentas Asia dengan menyambangi markas klub Singapura Lion City Sailors pada matchday kelima Grup G AFC Champions League Two (ACL 2).

Pertandingan Lion City Sailors vs Persib akan digelar di Stadion Bishan, Singapura, Rabu (26/11/2025).

Gelandang sekaligus kapten Persib Marc Klok menegaskan bahwa dia dan rekan-rekannya datang dengan satu tujuan, yakni pulang membawa kemenangan.

Bagi Klok, duel ini bukan sekadar laga tandang biasa, melainkan kesempatan mengulang memori heroik musim lalu.

Kenangan Jalan Besar Jadi Api Motivasi

Persib dan LCS punya sejarah yang cukup panas. Tahun lalu, Maung Bandung sempat berada di ujung tanduk setelah kalah 0-1 di Bandung.

Namun, dalam pertemuan kedua di Stadion Jalan Besar, Persib menciptakan salah satu comeback paling dramatis di kompetisi, menang 3-2 setelah tertinggal dua gol.

Narasi itu kembali dihidupkan Klok. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa Persib selalu punya daya juang ekstra ketika tampil di Asia.

"Perjalanan di Asia ini tentunya cukup berat. Kami memulainya dengan baik dan membawa rasa percaya diri dengan beberapa hasil bagus di pertandingan sebelumnya," ucap pemilik 23 caps di Timnas Indonesia itu.