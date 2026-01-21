Persib Bandung Memimpin, Berguinho Kirim Sinyal Bahaya ke Para Rival

Rabu, 21 Januari 2026 – 14:30 WIB

jpnn.com - Gelandang serang Persib Bandung Rosembergne 'Berguinho' da Silva menunjukkan sikap siap tempur menjelang bergulirnya putaran kedua BRI Super League 2025/26.

Pemain asal Brasil itu menegaskan Persib tak ingin kehilangan momentum positif yang telah dibangun sepanjang putaran pertama.

Persib dijadwalkan menjamu PSBS Biak pada pekan ke-18 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (25/1/2026).

Laga tersebut menjadi ujian awal bagi Maung Bandung untuk mempertahankan status sebagai pemuncak klasemen sementara.

Berguinho menyadari posisi Persib saat ini rawan digeser para pesaing jika lengah.

Karena itu, dia menyebut setiap pertandingan di putaran kedua harus dijalani dengan konsentrasi penuh dan intensitas yang lebih tinggi.

"Kami tidak punya opsi lain selain terus menjaga posisi teratas."

"Semua pemain harus meningkatkan kerja keras dan tetap fokus di setiap laga," ucap pemain berusia 28 tahun itu.