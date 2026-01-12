Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Menang, Bojan Hodak Ungkap Sisi Tersulit Melawan Persija Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 – 05:52 WIB
Persib Bandung Menang, Bojan Hodak Ungkap Sisi Tersulit Melawan Persija Jakarta
Pertandingan Persib Bandung (jersei biru) vs Persija Jakarta (jersei kuning) pada pekan ke-17 BRI Super League. Foto: Persija.

jpnn.com - Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan penting saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League.

Pertandingan Persib vs Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1/2026), berakhir dengan skor tipis 1-0.

Beckham Putra menjadi pahlawan kemenangan Maung Bandung berkat gol semata wayangnya pada menit ke-5.

Baca Juga:

Persib vs Persija Sarat Tekanan di GBLA

Selepas pertandingan, Pelatih Persib Bojan Hodak tak bisa menyembunyikan rasa puasnya melihat performa Marc Klok dan kolega.

Menurutnya, duel kontra Persija bukan hanya soal taktik, tetapi juga pertarungan mental yang menuntut konsentrasi penuh sepanjang laga.

"Dalam pertandingan dengan tensi setinggi ini, jangan berharap banyak peluang tercipta."

Baca Juga:

"Atmosfernya mirip laga puncak, di mana kedua tim sama-sama punya ambisi besar dan tak ingin kalah," ucap alenatore asal Krosia itu.

Hodak juga memberikan perhatian khusus kepada Beckham Putra Nugraha yang menjadi penentu kemenangan. 

Kemenangan atas Persija Jakarta tak sekadar tiga poin. Bojan Hodak bicara soal gengsi derbi dan status Persib Bandung sebagai juara paruh musim.

