Persib Bandung Menggila di Pamekasan, Apa yang Membuat Thom Haye Begitu Puas?

Senin, 01 Desember 2025 – 05:08 WIB
Persib Bandung Menggila di Pamekasan, Apa yang Membuat Thom Haye Begitu Puas? - JPNN.COM
Gelandang Persib Bandung Thom Haye. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung menunjukkan taringnya saat menyambangi markas Madura United pada pekan ke-14 BRI Super League.

Pertandingan Persib vs Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Minggu (30/11/2025), berakhir dengan skor telak 1-4.

Performa Solid di Tengah Jadwal Padat

Gelandang Persib Thom Haye tak bisa menyembunyikan rasa puasnya.

Menurutnya, performa Persib kembali berada di jalur yang tepat meski jadwal pertandingan cukup padat dan menuntut konsentrasi tinggi.

"Kami memulai laga dengan sangat baik dan langsung mendapat momentum sejak babak pertama."

"Dua gol cepat memberi kami banyak kepercayaan diri," ucap pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu.

Apresiasi untuk Para Pemain Pelapis

Tak hanya itu, Thom Haye juga menyoroti kontribusi para pemain yang biasanya jarang mendapat kesempatan tampil.

"Saya sangat mengapresiasi para pemain yang turun sebagai pengganti."

