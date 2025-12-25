Persib Bandung Menjamu PSM Makassar, Teja Paku Alam Siap Kawal Pangeran Biru

Kamis, 25 Desember 2025 – 15:10 WIB

jpnn.com - Persib Bandung akan menjamu PSM Makassar pada laga tunda pekan ke-8 BRI Super League.

Pertandingan PSM vs Persib akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (27/12/2025).

Penjaga gawang Persib Teja Paku Alam menegaskan kesiapannya untuk kembali memberi kontribusi maksimal.

Teja Paku Alam Siap Kawal Pangeran Biru

Kiper bernomor punggung 14 itu menyatakan siap bekerja ekstra demi membantu Pangeran Biru mengamankan hasil terbaik.

"Yang terpenting kami harus tetap fokus dan tidak boleh lengah sama sekali."

"Semua pemain harus bekerja keras supaya bisa mendapatkan hasil positif," ucap mantan pemain Sriwijaya FC itu.

Sepanjang musim ini, Teja tampil cukup konsisten di bawah mistar gawang.

Dukungan Keluarga, Sumber Kepercayaan Diri Teja

Menurutnya, penampilan stabil itu tidak lepas dari peran besar keluarga yang selalu memberi dukungan morel.