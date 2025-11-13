Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Nyaris Tumbang dari Selangor, Marc Klok: Kami Terlalu Percaya Diri

Kamis, 13 November 2025 – 16:57 WIB
Kapten Persib Bandung Marc Klok. Foto: Persib

jpnn.com - Persib Bandung memanfaatkan jeda internasional FIFA Matchday untuk mematangkan strategi menjelang laga kontra Dewa United.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Dewa United pada lanjutan BRI Super League akan digelar di Staidion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (21/11/2025).

Skuad Persib diberi jatah libur selama empat hari. Kini, seluruh pemain telah kembali berkumpul di Bandung untuk menjalani sesi latihan rutin.

Meski belum dipimpin oleh pelatih Bojan Hodak, para pemain mengikuti setiap instruksi oleh asisten Igor Tolic, Yaya Sunarya, dan Miro Petric.

Jaga Momentum di Tengah Jeda Kompetisi

Gelandang Persib Marc Klok mengatakan timnya berupaya menjaga momentum positif selama jeda internasional yang berlangsung hingga pekan depan.

Pemantapan strategi dan peningkatan kondisi fisik menjadi fokus utama dalam setiap sesi latihan.

"Di sepak bola selalu ada masa yang bagus dan masa yang buruk. Sekarang kami ada di kondisi yang sangat bagus, dan kami harus bersyukur dengan momentum ini."

"Kami harus tetap bekerja keras karena jika terlalu rileks, kami bisa kehilangan fokus," kata Klok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (13/11).

Kapten Persib Marc Klok mengungkapkan pentingnya menjaga momentum positif di jeda internasional FIFA Matchday.

