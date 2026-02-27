Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Pamer Kekuatan dan Kirim Ancaman ke Para Rival

Jumat, 27 Februari 2026 – 15:07 WIB
Persib Bandung Pamer Kekuatan dan Kirim Ancaman ke Para Rival - JPNN.COM
Persib Bandung berpesta 5-0 saat menjamu Madura United pada pekan ke-23 BRI Super League. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung tampil buas saat menjamu Madura United FC pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persib vs Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/2/2026), berakhir dengan skor telak 5-0.

Gol-gol Maung Bandung lahir melalui aksi Ramon Tanque pada menit ke-13 dan 33', Uilliam Barros (45+2'), Andrew Jung (80'), serta Frans Putros (89').

Hasil itu memperpanjang rekor sempurna Persib di laga kandang musim ini.

Dari 12 pertandingan yang dimainkan di GBLA, seluruhnya berakhir dengan kemenangan. 

Gelandang Persib Beckham Putra menilai dukungan penuh Bobotoh menjadi faktor penting di balik rentetan hasil positif tersebut.

Menurutnya, kehadiran suporter memberi energi tambahan bagi seluruh pemain di lapangan.

"Alhamdulillah hari ini kami bisa mendapatkan tiga poin lagi karena bermain di kandang. Kami juga clean sheet di pertandingan ini."

Persib Bandung kirim sinyal mengerikan jelang laga tandang krusial ke Surabaya. Simak di sini.

