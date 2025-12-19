Persib Bandung Panggil Magis GBLA saat Hadapi Bhayangkara FC

Jumat, 19 Desember 2025 – 09:51 WIB

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menjalani laga kandang penting saat menjamu Bhayangkara FC pada pekan ke-15 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (21/12/2025), menjadi momentum bagi Maung Bandung untuk kembali ke jalur kemenangan.

Persib Bidik Kebangkitan di GBLA

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak meminta anak asuhnya untuk segera melupakan kekalahan 0-2 melawan Malut United.

Baca Juga: Persib Bandung Kehilangan Satu Nama Penting di Dua Laga Penutup Tahun

Hodak menegaskan fokus tim kini sepenuhnya tertuju pada pertandingan berikutnya, dengan target meraih tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

Meski bermain di kandang, Hodak menyadari timnya tidak akan menghadapi laga yang mudah.

Bhayangkara FC dinilai memiliki kualitas yang bisa merepotkan jika tidak diantisipasi dengan baik.

Baca Juga: Pelatih Persib Bandung Ungkap Peluang Hehanussa Bersaudara Dipinjamkan ke Klub Lain

Hodak Andalkan Magis Bobotoh

Salah satu faktor yang diharapkan mampu memberi keuntungan bagi Persib ialah dukungan langsung Bobotoh di GBLA.

Menurut Hodak, magis stadion yang penuh tekanan dapat menjadi pembeda, sekaligus memberikan energi tambahan bagi Thom Haye dan kolega sepanjang pertandingan.