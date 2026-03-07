Persib Bandung Pantau Ketat Kondisi Febri Hariyadi, Ada Kemungkinan Operasi?

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak terus memantau perkembangan kondisi Febri Hariyadi yang sedang mengalami cedera.

Pemain yang saat ini dipinjamkan ke Persis Solo itu dikabarkan mengalami masalah fisik saat menjalani sesi latihan beberapa waktu lalu.

Situasi tersebut membuat staf pelatih Persib tidak tinggal diam.

Hodak mengatakan pihak klub masih menunggu hasil pemeriksaan medis lanjutan sebelum memutuskan langkah berikutnya terkait penanganan sang pemain.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, kepastian mengenai tingkat cedera sangat penting agar keputusan yang diambil tidak keliru, termasuk jika nantinya diperlukan tindakan operasi.

"Febri pergi menemui dokter dan kami masih menunggu. Saya belum tahu hasil dari second opinion-nya."

"Kami harus tahu secara pasti apa yang sebenarnya terjadi terhadapnya," jelasnya.

Meski kini memperkuat Persis dengan status pinjaman, Hodak menegaskan Persib tetap merasa memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan karier pemain berusia 29 tahun tersebut.