Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib Bandung Pincang di Thailand, Bojan Hodak Optimistis Hadapi Ratchaburi FC?

Rabu, 11 Februari 2026 – 11:45 WIB
Persib Bandung Pincang di Thailand, Bojan Hodak Optimistis Hadapi Ratchaburi FC? - JPNN.COM
Persib Bandung. Foto: persib.

jpnn.com - Persib Bandung bakal menghadapi klub Thailand Ratchaburi FC pada babak 16 Besar AFC Champions League Two 2025/26 dengan kondisi tidak ideal.

Maung Bandung dipastikan tidak diperkuat tiga pemain andalan dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Ratchaburi, Rabu (11/2/2026) malam WIB.

Tiga nama yang harus absen dalam lawatan ke Thailand tersebut ialah Beckham Putra Nugraha, Marc Klok, dan Julio Cesar.

Baca Juga:

Mereka tidak masuk dalam daftar pemain karena masih berkutat dengan proses pemulihan cedera.

Meski tampil tanpa kekuatan penuh, Persib tetap menargetkan hasil maksimal.

Kemenangan di kandang lawan dinilai penting sebagai modal berharga sebelum menjamu Ratchaburi FC pada leg kedua di Bandung.

Baca Juga:

Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan kondisi Beckham belum memungkinkan untuk turun pada pertandingan kali ini.

Pemain yang karib disapa Etam itu mengalami masalah fisik saat tampil pada laga sebelumnya di kompetisi domestik.

Persib Bandung bakal menghadapi klub Thailand Ratchaburi FC pada babak 16 Besar AFC Champions League Two 2025/26 dengan kondisi tidak ideal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Ratchaburi FC  Beckham Putra  AFC Champions League Two 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp