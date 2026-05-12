Persib Bandung Rentan Tersandung di Pekan ke-33 Super League

Selasa, 12 Mei 2026 – 07:43 WIB

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung masih memuncaki klasemen Super League meski Borneo FC Samarinda menang di kandang Bali United pada pekan ke-32 di Gianyar, Senin (11/5) malam WIB.

Maung Bandung dan Pesut Etam sama-sama mengoleksi 75 poin.

Persib berhak di puncak lantaran keunggulan head to head dengan Borneo FC.

Pada pekan ke-33, Persib dan Borneo FC melakoni laga tandang.

Persib ke kandang PSM Makassar, sedangkan Borneo FC ke markas Persijap Jepara.

Jika dilihat dari kepentingan misi tim masing-masing lawan, maka Persib lah yang berpotensi tersandung.

Itu lantaran Persib melawan PSM yang setidaknya butuh satu poin untuk menghindari kejaran Persis Solo dalam persaingan di papan bawah.

Sementara itu, Borneo FC dijamu Persijap yang sudah memastikan bertahan di Super League.