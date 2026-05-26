JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Resmi Jadi Raja Liga Indonesia, Beckham Putra Ungkap Pembeda

Selasa, 26 Mei 2026 – 03:46 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memeluk Beckham Putra. Foto: Persib.

jpnn.com - Ada satu momen yang membuat Beckham Putra sulit berkata-kata setelah Persib Bandung memastikan gelar juara BRI Super League 2025/26.

Hasil imbang kontra Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5), sudah cukup membawa Maung Bandung menjadi kampiun.

Keberhasilan ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mampu menjuarai liga dalam tiga musim beruntun.

Tambahan satu poin mengantar Persib menutup musim dengan koleksi 79 angka, sama dengan Borneo FC Samarinda. Namun, Maung Bandung berhak mengangkat trofi karena unggul dalam catatan head to head.

Beckham mengaku bangga bisa menjadi bagian dari sejarah besar yang ditorehkan Persib musim ini.

Selain tampil solid di kandang, Persib disebut memiliki mentalitas juara yang menjadi pembeda, terutama saat menghadapi tekanan dalam situasi sulit.

"Persaingan musim ini benar-benar berat karena Borneo FC juga tampil luar biasa dan terus menekan kami sampai akhir. Namun, saya rasa kami punya kekuatan mental yang sangat baik."

"Itu yang membantu kami melewati banyak pertandingan sulit dan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan ini," ucapnya.

