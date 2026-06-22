Persib Bandung Resmi Melepas Sergio Castel

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung dan penyerang asal Spanyol Sergio Castel mengakhiri kerja sama seiring tuntasnya kompetisi Super League 2025/2026. Sesuai durasi kerja sama yang disepakati sejak awal, Castel menyelesaikan tugasnya bersama Pangeran Biru setelah bergabung pada paruh musim.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan setelah melalui proses evaluasi dan diskusi bersama tim pelatih, Persib dan Castel sepakat mengakhiri kerja sama setelah kontrak berakhir.

"Kami menghormati dan mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan Sergio selama menjadi bagian dari Persib. Setelah berdiskusi dengan tim pelatih dan pihak Sergio, kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama pada musim berikutnya," kata Adhitia dalam keterangannya, Senin (22/6).

Meski hanya memperkuat Persib selama setengah musim, kata dia, Castel tetap menjadi bagian dari perjalanan tim dalam mengarungi kompetisi domestik maupun Asia.

Sepanjang paruh kedua musim 2025/26, Castel mencatatkan enam penampilan di Super League, serta tampil dalam dua pertandingan babak 16 besar AFC Champions League Two 2025/26.

Kehadiran Sergio Castel turut menambah kedalaman skuad dan memberikan kontribusi dalam upaya Persib menjaga daya saing di tengah padatnya agenda kompetisi.

Profesionalisme, dedikasi, dan komitmennya selama mengenakan seragam biru menjadi bagian dari perjalanan tim pada musim ini. Persib menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras, dedikasi, dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini.

Seluruh keluarga besar Persib mendoakan yang terbaik bagi Sergio dalam melanjutkan perjalanan karier profesionalnya di masa mendatang.