Persib Bandung Rogoh Kocek Tebus Sandy Walsh dari Buriram United

jpnn.com - Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat mengungkapkan kedatangan pemain naturalisasi, Sandy Walsh tidak dalam skema bebas transfer.

Maung Bandung harus menebus sisa kontrak bek Timnas Indonesia tersebut dari klub juara Liga Thailand Buriram United.

"Iya, betul," kata Head of Communication PT PBB, Adhi Pratama saat dikonfirmasi soal penebusan Sandy Walsh, Kamis (2/7/2026).

Sandy Walsh sebelumnya masih terikat kontrak dengan Buriram United hingga 30 Juni 2028.

Namun, Persib berhasil mencapai kesepakatan sehingga pemain berusia 31 tahun tersebut resmi berseragam Maung Bandung hingga musim 2029.

Berdasarkan data Transfermarkt, Sandy saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp 10,43 miliar.

Musim lalu, dia tampil impresif bersama Buriram United dengan mencatatkan 35 penampilan, lima gol, dan dua asis, sekaligus membantu timnyameraih treble winners di kompetisi domestik Thailand.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan perekrutan Sandy merupakan investasi jangka panjang bagi klub, bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan skuad musim ini.