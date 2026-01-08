Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Sambut Persija Jakarta dengan Modal Kuat, Bojan Hodak Kantongi Kabar Baik

Kamis, 08 Januari 2026 – 04:39 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung berpeluang tampil dengan komposisi terbaik saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-17 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1/2026).

Angin Segar Bagi Persib Bandung

Sinyal positif datang dari komposisi skuad Maung Bandung.

Sejumlah pemain yang sebelumnya harus menepi karena cedera kini sudah kembali bergabung dalam sesi latihan.

Beckham Putra Nugraha, Eliano Reijnders, hingga Federico Barba menunjukkan perkembangan signifikan dan diproyeksikan siap diturunkan pada laga klasik kontra Persija.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan kepuasannya terhadap situasi tim yang kian membaik.

Hodak Optimistis Sambut Persija

Pada sesi latihan di Lapangan Pendamping GBLA, Rabu (7/1/2026), mayoritas pemain berada dalam kondisi ideal untuk bertanding.

"Ini adalah persiapan yang baik. Beckham ada di sini, dia baik-baik saja, 100 persen. (Federico) Barba, saya percaya dia bisa mulai berlatih besok.

Kabar segar datang dari kubu Persib Bandung jelang duel sarat gengsi melawan Persija Jakarta.

