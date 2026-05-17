JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib Bandung Selangkah Lagi Juara Liga 1 Super League

Senin, 18 Mei 2026 – 01:00 WIB
Pesepak bola PSM Makassar Yuran Fernandes (kanan) berebut bola dengan pesepak bola Persib Bandung Ramon De Andrade saat pertandingan BRI Super League 2025/2026 di Stadion BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Minggu (17/5/2026). PSM Makassar dikalahkan tim tamu Persib Bandung dengan skor 1-2. ANTARA FOTO/Hasrul Said

jpnn.com, JAKARTA - Persib Bandung membungkam tuan rumah PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu.

Meraih kemenangan dramatis 2-1, Persib selangkah lagi menjadi juara Liga 1 Super League 2025/26.

Skuad Maung Bandung membuka keunggulan melalui Thom Haye sebelum PSM menyamakan kedudukan lewat gol Yuran Fernandes.

Julio Cesar muncul sebagai penentu kemenangan lewat gol pada menit ke-90+7.

Hasil ini membuat Persib tetap kukuh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 78 poin.

Tim asuhan Bojan Hodak kini unggul dua angka atas Borneo FC yang hanya bermain imbang 0-0 melawan Persijap Jepara, dengan satu laga tersisa.

Sementara itu, PSM Makassar masih tertahan di posisi ke-14 dengan raihan 34 poin dan belum sepenuhnya aman dari ancaman papan bawah, demikian yang dilansir laman resmi ileague.

PSM langsung tampil agresif sejak awal pertandingan di hadapan pendukung sendiri. Rizky Eka Pratama sempat mengancam lewat tendangan keras pada menit ke-5, tetapi lini belakang Persib masih mampu menghalau bola.

