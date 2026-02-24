Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Siaga Hadapi Taktik ‘Parkir Bus’ Madura United

Selasa, 24 Februari 2026 – 15:14 WIB
Persib Bandung Siaga Hadapi Taktik ‘Parkir Bus’ Madura United - JPNN.COM
Skuad Persib menjalani sesi official training (OT). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung langsung menghadapi Madura United pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/26.

Thom Haye dan kolega tak memiliki waktu bersantai, setelah memenangi alga kontra Persita Tangerang, akhir pekan lalu.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui timnya hanya memiliki waktu sekitar tiga hari untuk mempersiapkan diri sebelum pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (26/2/2026) malam.

Baca Juga:

"Ya, persiapan kami memang singkat, hanya tiga hari," kata Hodak di Stadion GBLA, Selasa (24/2).

Juru takti asal Kroasia itu menilai Madura United kini tampil lebih solid, terutama di sektor pertahanan.

Karena itu, Hodak meminta anak asuhnya tidak memandang remeh lawan meski Madura United berada di papan bawah klasemen.

Baca Juga:

Hodak memprediksi Madura United akan mengusung pendekatan defensif, seperti yang sebelumnya dilakukan Persita Tangerang saat menghadapi Persib.

Taktik 'parkir bus' tentu menjadi ancaman tersendiri bagi Thom Haye cum suis.

Persib Bandung mewaspadai ancaman taktik 'parkir bus' yang diprediksi akan dipakai Madura United pada laga pekan ke-23 di Stadion GBLA.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Madura United  Persib vs Madura United  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp