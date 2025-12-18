Persib Bandung Siap Bangkit Lawan Bhayangkara FC, Bojan Hodak Ungkap Kondisi Terkini

jpnn.com - Skuad Persib Bandung kembali menjalani latihan setelah kekalahan yang dialami saat bertandang ke markas Malut United.

Julio Cesar dan kolega sebelumnya mendapatkan waktu istirahat selama dua hari dari pelatih Bojan Hodak untuk memulihkan kondisi fisik.

Waktu libur tersebut memang terbilang singkat, tetapi dinilai penting bagi para pemain mengingat Persib telah menjalani enam pertandingan dalam kurun waktu tiga pekan terakhir.

Persib Kembali Berlatih

Sesi latihan kembali digelar pada Rabu (17/12/2025) sore dan dipimpin langsung oleh Bojan Hodak bersama jajaran staf kepelatihan lainnya.

Para pemain tampak kembali bersemangat saat turun ke lapangan mengingat masih ada pertandingan penting yang menanti pada akhir pekan ini.

Persib Bandung dijadwalkan menjamu Bhayangkara FC pada pekan ke-15 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (21/12/2025).

Libur Singkat Dinilai Positif bagi Kondisi Pemain

Hodak mengatakan waktu istirahat yang diberikan kepada para pemain memberikan dampak positif terhadap kebugaran tim. Dia menilai kondisi anak asuhnya kini terlihat lebih segar dan tajam saat menjalani latihan.

"Bagus sekarang semuanya lebih tajam, semuanya dalam kondisi lebih baik," kata Hodak, dikutip Kamis (18/12/2025).