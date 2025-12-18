Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Siap Bangkit Lawan Bhayangkara FC, Bojan Hodak Ungkap Kondisi Terkini

Kamis, 18 Desember 2025 – 10:43 WIB
Skuad Persib Bandung dalam sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Skuad Persib Bandung kembali menjalani latihan setelah kekalahan yang dialami saat bertandang ke markas Malut United.

Julio Cesar dan kolega sebelumnya mendapatkan waktu istirahat selama dua hari dari pelatih Bojan Hodak untuk memulihkan kondisi fisik.

Waktu libur tersebut memang terbilang singkat, tetapi dinilai penting bagi para pemain mengingat Persib telah menjalani enam pertandingan dalam kurun waktu tiga pekan terakhir.

Sesi latihan kembali digelar pada Rabu (17/12/2025) sore dan dipimpin langsung oleh Bojan Hodak bersama jajaran staf kepelatihan lainnya.

Para pemain tampak kembali bersemangat saat turun ke lapangan mengingat masih ada pertandingan penting yang menanti pada akhir pekan ini.

Persib Bandung dijadwalkan menjamu Bhayangkara FC pada pekan ke-15 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (21/12/2025).

Hodak mengatakan waktu istirahat yang diberikan kepada para pemain memberikan dampak positif terhadap kebugaran tim. Dia menilai kondisi anak asuhnya kini terlihat lebih segar dan tajam saat menjalani latihan.

"Bagus sekarang semuanya lebih tajam, semuanya dalam kondisi lebih baik," kata Hodak, dikutip Kamis (18/12/2025).

Persib Bandung kembali menjalani persiapan pascakekalahan 2 - 0 yang diterimanya di markas Malut United.

