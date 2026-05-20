JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Siap Pesta di GBLA, tapi Kehilangan Sosok Penting

Rabu, 20 Mei 2026 – 04:18 WIB
Skuad Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menutup perjalanan di BRI Super League 2025/26 dengan menjamu Persijap Jepara.

Duel Persib vs Persijap akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026).

Pelatih Persib Bojan Hodak  dipastikan kembali mendampingi tim dari pinggir lapangan setelah sebelumnya absen.

Selain itu, dua pemain asing Federico Barba dan Luciano Guaycochea kembali tersedia setelah sebelumnya absen akibat akumulasi kartu.

Akan tetapi, Maung Bandung harus kehilangan sosok penting di lini tengah. Kapten tim Marc Klok dipastikan absen akibat akumulasi kartu kuning.

Klok tidak dapat tampil setelah menerima kartu kuning ketujuhnya musim ini saat Persib menghadapi PSM Makassar pekan lalu.

Menanggapi situasi itu, Klok mengungkapkan kekecewaannya sekaligus menegaskan akan mengajukan keberatan atas keputusan wasit dalam pertandingan tersebut.

"Saya akan mengajukan banding terkait kartu kuning itu."

Persib Bandung bersiap menjalani laga penentuan melawan Persijap Jepara di GBLA dengan situasi krusial.

