Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Siap Tempur Tanpa 3 Pilar, Dewa United Jadi Ancaman

Kamis, 20 November 2025 – 14:56 WIB
Persib Bandung Siap Tempur Tanpa 3 Pilar, Dewa United Jadi Ancaman - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak dalam konferensi pers pralaga Super League di Stadion GBLA, Kamis (20/11). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung akan menjamu Dewa United pada pertandingan pekan ke-13 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (21/11/2025) malam. 

Misi balas dendam diusung Persib mengingat musim sebelumnya mereka dipermalukan 0 -2 saat tampil di kandang sendiri. 

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan kegagalan musim lalu tak boleh terulang. Karena itu, Maung Bandung terus berlatih mematangkan strategi. 

Baca Juga:

Menurutnya, Dewa United adalah salah satu tim terbaik di Liga Indonesia. Musim lalu, klub asal Banten itu tampil digdaya dan berhasil finish di peringkat dua.

Namun, kondisi berbeda justru dialami di musim ini. Tak banyak merombak skuad, tim asuhan Jan Olde Riekerink justru terpuruk di papan bawah klasemen dengan empat kekalahan beruntun. 

"Ini akan menjadi pertandingan sulit. Menurut saya Dewa United adalah salah satu tim terbaik di Indonesia saat ini dan saya memprediksi mereka akan berada di posisi empat besar," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga Super League di Stadion GBLA, Kamis (20/11). 

Baca Juga:

Musim ini, Dewa United bahkan memboyong dua penggawa inti Persib, Nick Kuipers dan Edo Febriansah, yang menambah kualitas lini belakang.

Karena itu, Hodak mewaspadai kebangkitan yang diprediksi akan dilakukan Dewa United. Persib tak mau jemawa dan tetap menganggap mereka sebagai lawan yang sulit ditaklukkan. 

Persib Bandung mengusung misi balas dendam saat menjamu Dewa United di GBLA. Hodak mewaspadai kebangkitan lawan meski tanpa tiga pemain inti.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Dewa United  Persib  persib vs dewa united  Super League 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp