JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Siapkan Skenario Darurat saat Jumpa Bhayangkara FC, Ada Apa?

Minggu, 21 Desember 2025 – 03:26 WIB
Skuad Persib Bandung saat menjalani sesi latihan. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung menghadapi situasi genting menjelang menjamu Bhayangkara FC pada pekan ke-15 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Bhayangkara FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (21/12/2025) pukul 19.00 WIB.

Marc Klok Masih Tanda Tanya

Namun, kondisi salah satu pemain penting Persib, yakni Marc Klok belum bisa dipastikan.

Sang kapten tidak terlihat mengikuti sesi latihan resmi yang berlangsung di Stadion GBLA, Sabtu (20/12/2025).

Gelandang andalan Persib itu masih menjalani program pemulihan cedera, sehingga tim pelatih memilih tidak menurunkannya dalam agenda latihan terakhir.

Cedera Didapat saat Persib Jumpa Malut United

Pelatih Persib Bojan Hodak menjelaskan bahwa cedera yang dialami Marc Klok didapat saat pertandingan melawan Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, pekan lalu.

Kini, pemain bernomor punggung 23 tersebut mendapat penanganan intensif dari tim medis klub.

Hodak menyebut keputusan mengenai keterlibatan Marc Klok akan diambil mendekati waktu pertandingan.

