JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Sikat Bhayangkara FC, Bojan Hodak Ungkap Cerita Berbeda di Lapangan

Senin, 22 Desember 2025 – 05:22 WIB
Skuad Persib Bandung saat pertandingan melawan Bhayangkara FC. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung berhasil meraih hasil maksimal saat menjamu Bhayangkara FC pada pekan ke-15 BRI Super League.

Pertandingan Persib vs Bhayangkara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (21/12/2025), berakhir dengan skor 2-0.

Dua gol kemenangan Persib dicetak oleh Ramon 'Tanque' De Andrade Souza.

Meski anak asuhnya berhasil meraup tiga poin, Pelatih Persib Bojan Hodak menyebut pertandingan tidak berjalan mudah.

Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, Bhayangkara FC tampil disiplin dan memberi tekanan, khususnya lewat organisasi pertahanan yang rapat.

"Saya sudah katakan sebelumnya, ini akan menjadi pertandingan yang ketat."

"Semua tahu Bhayangkara merupakan tim yang cukup kuat, terutama dalam bertahan," ucap Hodak.

Lebih lanjut, mantan pelatih PSM Makassar itu menilai Bhayangkara FC memiliki kualitas yang cukup merepotkan sehingga timnya harus bekerja keras sepanjang pertandingan untuk menemukan celah.

