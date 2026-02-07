Persib Bandung Sikat Malut United, Bojan Hodak Blak-blakan Momen Sulit di Lapangan

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak melontarkan pujian kepada para pemainnya seusai kemenangan 2-0 atas Malut United pada pekan ke-20 BRI Super League.

Pertandingan Persib vs Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (6/2/2026), berakhir dengan skor 2-0.

Gol-gol Maung Bandung lahir melalui penalti Thom Haye pada menit ke-36. Kemudian, kemenangan Persib dilengkapi oleh aksi Saddil Ramdani (87').

Menurut Hodak, duel kontra Malut United tidak berjalan semudah yang dibayangkan.

Tim tamu datang dengan pendekatan berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, sehingga membuat Persib sempat kesulitan mengembangkan permainan.

"Saya cukup senang dengan cara kami bermain. Itu tidak mudah untuk dimainkan karena mereka sedikit mengubah taktiknya."

"Mereka bermain dengan lima (pemain) di belakang. Jadi, mungkin di babak pertama kami memiliki sedikit masalah," ucap Hodak.

Pelatih asal Kroasia itu menilai situasi berubah setelah jeda.