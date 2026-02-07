Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Sikat Malut United, Bojan Hodak Blak-blakan Momen Sulit di Lapangan

Sabtu, 07 Februari 2026 – 07:11 WIB
Persib Bandung Sikat Malut United, Bojan Hodak Blak-blakan Momen Sulit di Lapangan - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak melontarkan pujian kepada para pemainnya seusai kemenangan 2-0 atas Malut United pada pekan ke-20 BRI Super League.

Pertandingan Persib vs Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (6/2/2026), berakhir dengan skor 2-0.

Gol-gol Maung Bandung lahir melalui penalti Thom Haye pada menit ke-36. Kemudian, kemenangan Persib dilengkapi oleh aksi Saddil Ramdani (87').

Baca Juga:

Menurut Hodak, duel kontra Malut United tidak berjalan semudah yang dibayangkan.

Tim tamu datang dengan pendekatan berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, sehingga membuat Persib sempat kesulitan mengembangkan permainan.

"Saya cukup senang dengan cara kami bermain. Itu tidak mudah untuk dimainkan karena mereka sedikit mengubah taktiknya."

Baca Juga:

"Mereka bermain dengan lima (pemain) di belakang. Jadi, mungkin di babak pertama kami memiliki sedikit masalah," ucap Hodak.

Pelatih asal Kroasia itu menilai situasi berubah setelah jeda. 

Persib Bandung meraih tiga poin saat menjamu Malut United. Namun di balik kemenangan itu, Bojan Hodak mengakui ada masalah sejak awal laga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Bojan Hodak  Malut United  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp