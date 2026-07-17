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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Sudah Berusaha Mati-matian, Mengapa Frans Putros Tetap Pergi?

Jumat, 17 Juli 2026 – 06:28 WIB
Persib Bandung Sudah Berusaha Mati-matian, Mengapa Frans Putros Tetap Pergi? - JPNN.COM
Gelandang Persib bandung Frans Putros. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung mengungkap alasan di balik berakhirnya kebersamaan dengan Frans Putros.

Padahal, manajemen Maung Bandung sempat berusaha mempertahankan bek Timnas Irak tersebut untuk musim kompetisi 2026/27.

Alhasil, pemain berusia 32 tahun tersebut dipastikan tidak lagi mengenakan jersei Pangeran Biru pada tahun depan.

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Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan menjelaskan pihak klub sebenarnya telah membuka pembicaraan untuk melanjutkan kerja sama.

Langkah itu diambil setelah tim pelatih memberikan rekomendasi agar Putros tetap dipertahankan.

Namun, proses negosiasi yang berlangsung antara kedua belah pihak tidak menghasilkan titik temu sehingga kerja sama akhirnya resmi berakhir.

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"Sejak kontraknya selesai, kami kembali membuka pembicaraan dengan pihak Putros. Namun hingga seluruh proses negosiasi rampung, kesepakatan baru belum bisa dicapai."

"Karena itu, Persib dan Frans Putros memilih mengakhiri kerja sama dengan saling menghormati," ujar Adhitia.

Persib Bandung mengungkap alasan di balik berakhirnya kebersamaan dengan Frans Putros.

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TAGS   Persib  Frans Putros  Persib Bandung  Super League  Bursa Transfer 
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