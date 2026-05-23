Persib Bandung Sukses Kunci Gelar Hattrick Juara Super League 2025-2026

Sabtu, 23 Mei 2026 – 18:50 WIB
Flare memenuhi stadion setelah Persib Bandung memastikan diri keluar sebagai juara Super League 2025/26 pada pertandingan pekan ke-34 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (24/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Persib Bandung keluar sebagai kampiun BRI Super League 2025/26. Hasil ini didapat setelah Persib bermain imbang tanpa gol di laga terakhir melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026).

Peluit panjang tanda dimulainya pertandingan, Persib Bandung langsung menggempur pertahanan Persijap Jepara.

Beckham Putra yang diplot sebagai kapten pada laga pamungkas ini, mengambil inisiatif serangan dengan membuat peluang demi peluang.

Di menit ke-4, Thom Haye memberi tekanan lebih awal dengan menusuk pertahanan lawan.

Dengan meliak-liuk, Haye coba menekan lawan, tetapi bola yang ditendang melambung di atas mistar gawang.

Maung terus memberi tekanan, menit 20 winger Berguinho hampir mencetak gol setelah menerima umpan dari rekannya.

Namun, tendangan Berguinho tidak mengarah ke gawang, dan hanya menyamping.

Menit 33, tuan rumah kembali mendapatkan peluang emas. Kali ini, umpan yang diterima Adam Alis hampir saja berbuah manis.

Persib Bandung kembali keluar sebagai juara BRI Super League 2025/26 setelah bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara.

