JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Tak Full Team saat Hadapi PSM Makassar, 2 Pilar Absen

Jumat, 26 Desember 2025 – 17:57 WIB
Skuad Persib Bandung menjalani official training jelang laga tunda pekan ke-8 BRI Super League 2025/26 kontra PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (26/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung dipastikan tidak tampil dengan kekuatan penuh saat menghadapi PSM Makassar pada laga tunda pekan ke-8 Super League 2025/26.

Dua pemain andalan, Frans Putros dan Ramon Tanque berpotensi absen dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (27/12/2025) malam.

Frans Putros harus menepi akibat sanksi kartu merah yang diterimanya saat laga melawan Arema FC. Sementara itu, kondisi Ramon Tanque masih diragukan karena mengalami cedera ringan.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan bahwa total ada tiga sosok yang tidak dapat mendampingi tim pada laga krusial tersebut. Selain dua pemain, pelatih kiper Mario Jozic juga berpeluang absen karena sedang pulang ke negaranya.

"Pelatih kiper, dia pulang ke Kroasia untuk melakukan medical check-up dan untuk mengurus keperluan pribadi. Dia akan segera kembali dalam beberapa hari," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Jumat (26/12/2025).

Terkait Ramon Tanque, Hodak menyebut striker asal Brasil tersebut masih dalam tahap pemantauan tim medis.

Pada sesi official training, penyerang yang sudah mengoleksi tiga gol di BRI Super League itu menjalani latihan terpisah dan mendapat penanganan khusus dari fisioterapis tim, Geraldo Santos.

"Ramon merasakan sedikit nyeri setelah pertandingan sebelumnya. Karena itu, dia menjalani proses pemulihan bersama fisioterapis dan ditangani langsung oleh Geraldo," tuturnya.

