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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Tak Hanya Andalkan Uang, Begini Cara Mereka Menggoda Mariano Peralta

Kamis, 23 Juli 2026 – 06:57 WIB
Persib Bandung Tak Hanya Andalkan Uang, Begini Cara Mereka Menggoda Mariano Peralta - JPNN.COM
Bintang Borneo FC Samarinda Mariano Peralta. Foto: IG borneofcid

jpnn.com - Sebelum gabung Persib Bandung Mariano Peralta sempat menjadi salah satu nama yang diperebutkan setelah tampil impresif sepanjang Super League 2025/26.

Namun, pada akhirnya Maung Bandung yang berhasil mengamankan tanda tangan pemain asal Argentina itu.

Kesepakatan itu membuat Peralta menjadi bagian Persib dengan kontrak berdurasi dua musim.

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Di balik tercapainya transfer itu, Persib mengaku menggunakan pendekatan yang berbeda dibanding sekadar menawarkan nilai kontrak.

Peralta Masuk Daftar Prioritas Persib

Pelatih Persib Igor Tolic mengungkapkan bahwa kebutuhan mendatangkan Peralta muncul setelah tim menyusun evaluasi selepas musim berakhir.

Dia merasa Persib membutuhkan pemain yang telah mengenal karakter kompetisi Indonesia sekaligus mampu memberikan variasi baru dalam permainan menyerang.

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Setelah nama Peralta masuk dalam daftar incaran, proses selanjutnya diserahkan kepada manajemen klub.

Glenn Sugita dan Stanley Bernard Punya Peran Besar

Tolic menjelaskan keberhasilan transfer tersebut tidak terlepas dari dukungan penuh yang diberikan CEO PT Persib Bandung Bermartabat Glenn Sugita.

Persib Bandung mengungkap rahasia sukses merekrut Mariano Peralta. Ternyata bukan soal uang semata.

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TAGS   Mariano Peralta  Persib  Persib Bandung  Bursa Transfer  Igor Tolic 
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