Persib Bandung tak Lagi Nyaman, Bojan Hodak Mulai Hitung-hitungan Peluang Juara

Selasa, 28 April 2026 – 14:12 WIB

jpnn.com - Persib Bandung tak lagi nyaman di puncak klasemen BRI Super League 2025/26.

Setelah gagal meraih kemenangan dalam dua laga terakhir, posisi Maung Bandung di puncak klasemen kini mulai mendapat tekanan serius dari Borneo FC Samarinda.

Hasil imbang saat menghadapi Dewa United dan Arema FC membuat Persib kini mengoleksi 66 poin.

Jumlah tersebut kini sudah berhasil disamai oleh Borneo FC meski Persib masih bertahan di posisi teratas karena unggul rekor pertemuan.

Tim asuhan Bojan Hodak memang punya catatan positif atas skuad racikan Fabio Lefundes musim ini.

Persib belum sekalipun kalah dari Borneo FC, sehingga keunggulan head to head menjadi penyelamat sementara dalam perebutan singgasana klasemen.

Namun, Hodak menegaskan perjalanan menuju gelar masih jauh dari kata aman.

Situasi ini membuat persaingan menuju tangga juara makin sulit diprediksi. Hodak menilai lima laga tersisa akan menjadi penentu akhir, baik bagi timnya maupun bagi Borneo FC.