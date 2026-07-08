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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Tak Mau Gegabah Menjelang Piala Presiden 2026, Ini Langkah Igor Tolic

Rabu, 08 Juli 2026 – 10:34 WIB
Persib Bandung Tak Mau Gegabah Menjelang Piala Presiden 2026, Ini Langkah Igor Tolic - JPNN.COM
Pelatih anyar Persib Bandung Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung memutuskan mengubah agenda awal pemusatan latihan menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026/27.

Semula, skuad Maung Bandung dijadwalkan berkumpul pada Selasa (7/7/2026). Namun, sesi latihan perdana akhirnya diundur hingga Sabtu (11/7/2026).

Pelatih Persib Igor Tolic menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah tim pelatih mempertimbangkan kesiapan seluruh pemain, khususnya wajah-wajah anyar yang baru tiba di Bandung.

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Menurut pelatih asal Kroasia itu, sejumlah pemain masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca. Selain itu, ada pula beberapa anggota tim yang belum berada dalam kondisi fisik ideal.

"Sebagian besar pemain sebenarnya sudah tiba di Bandung dan mulai menjaga kondisi masing-masing."

"Namun, ada beberapa yang masih beradaptasi, bahkan ada yang mengalami gejala flu. Kami memilih tidak terburu-buru karena tidak ingin mengambil risiko," ucap mantan asisten Bojan Hodak itu.

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Selain persoalan kebugaran, proses kedatangan beberapa legiun asing juga sempat terhambat akibat kendala perjalanan dari Eropa.

Jadwal penerbangan yang mengalami penundaan membuat mereka tidak bisa langsung bergabung bersama tim.

Persib Bandung memutuskan mengubah agenda awal pemusatan latihan menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026/27.

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TAGS   Persib  Persib Bandung  Piala Presiden 2026  Igor Tolic  Piala Presiden 
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