Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib Bandung tak Mau Setengah-Setengah Hadapi Bangkok United

Rabu, 10 Desember 2025 – 05:29 WIB
Persib Bandung tak Mau Setengah-Setengah Hadapi Bangkok United - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung saat tampil di AFC Champions League Two. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung dalam kondisi ideal menjelang jumpa Bangkok United pada laga terakhir fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) 2024/25.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Bangkok United akan berlangsung malam ini, Rabu (10/12/2025), di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Pelatih Persib Bojan Hodak memastikan anak asuhnya berada dalam situasi yang positif, baik secara fisik maupun mental.

Baca Juga:

Modal Positif dari Kemenangan Atas Borneo FC

Kemenangan atas Borneo FC dengan skor 3-1 pada laga tunda pekan keempat BRI Super League menjadi suntikan kepercayaan diri bagi skuad Maung Bandung.

Secara matematis, Persib sejatinya hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan tempat di 16 besar ACL 2.

Namun, Hodak menegaskan timnya tidak akan bermain aman. Pelatih asal Kroasia tersebut menargetkan kemenangan demi mengunci hasil maksimal di hadapan pendukung sendiri.

Baca Juga:

"Persiapan berjalan sangat baik. Kami memiliki waktu empat hari setelah pertandingan melawan Borneo untuk mematangkan tim."

"Kemenangan terakhir juga berdampak besar terhadap mental pemain. Suasana tim sedang sangat positif," ucap Hodak.

Persib Bandung dalam kondisi ideal menjelang jumpa Bangkok United pada laga terakhir fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) 2024/25.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Bangkok United  Persib  persib vs bangkok united  Bojan Hodak  AFC Champions League Two 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp