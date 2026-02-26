Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Tak Mau Tergelincir, Madura United Diadang dengan Strategi Khusus

Kamis, 26 Februari 2026 – 11:16 WIB
Persib Bandung Tak Mau Tergelincir, Madura United Diadang dengan Strategi Khusus - JPNN.COM
Para pemain Persib Bandung menjalani sesi Official Training (OT) menjelang pertandingan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung dipastikan dalam kondisi siap tempur saat menjamu Madura United pada laga pekan ke-23 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis (26/2/2026) malam.

Tuan rumah punya misi menang untuk menjaga jarak poin dari Persija yang sama-sama mengumpulkan nilai 50.

Macan Kemayoran menguntit di peringkat dua klasemen sementara, sedangkan Persib duduk di posisi teratas.

Baca Juga:

Asisten Pelatih Persib Igor Tolic mengungkapkan tidak ada persiapan yang spesial menjelang laga melawan Madura United nanti.

Meski waktu persiapan tergolong singkat, skuad Pangeran Biru disebut sudah memahami rencana permainan yang akan diterapkan.

"Tidak ada persiapan yang spesial, dua hari kami melakukan persiapan untuk pertandingan."

Baca Juga:

"Kemarin kami mengasah materi taktikal, bagaimana melancarkan serangan dan hari ini (malam tadi) kami melatih pertahanan dan set piece. Saya rasa kami sudah siap untuk pertandingan besok," kata Igor dalam konferensi pers pralaga.

Igor menuturkan skuad asuhan Carlos Parreira itu dikenal sebagai tim dengan set piece yang berbahaya.

Begini persiapan Persib Bandung menjelang laga melawan Madura United. Asisten pelatih sudah mengungkap kunci kekuatan lawan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Madura United  Persib vs Madura United  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp