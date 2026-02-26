Persib Bandung Tak Mau Tergelincir, Madura United Diadang dengan Strategi Khusus

jpnn.com - Persib Bandung dipastikan dalam kondisi siap tempur saat menjamu Madura United pada laga pekan ke-23 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis (26/2/2026) malam.

Tuan rumah punya misi menang untuk menjaga jarak poin dari Persija yang sama-sama mengumpulkan nilai 50.

Macan Kemayoran menguntit di peringkat dua klasemen sementara, sedangkan Persib duduk di posisi teratas.

Asisten Pelatih Persib Igor Tolic mengungkapkan tidak ada persiapan yang spesial menjelang laga melawan Madura United nanti.

Meski waktu persiapan tergolong singkat, skuad Pangeran Biru disebut sudah memahami rencana permainan yang akan diterapkan.

"Tidak ada persiapan yang spesial, dua hari kami melakukan persiapan untuk pertandingan."

"Kemarin kami mengasah materi taktikal, bagaimana melancarkan serangan dan hari ini (malam tadi) kami melatih pertahanan dan set piece. Saya rasa kami sudah siap untuk pertandingan besok," kata Igor dalam konferensi pers pralaga.

Igor menuturkan skuad asuhan Carlos Parreira itu dikenal sebagai tim dengan set piece yang berbahaya.