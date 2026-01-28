Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Tak Mau Terpeleset di Manahan, Bojan Hodak Ingatkan Bahaya Persis Solo

Rabu, 28 Januari 2026 – 13:19 WIB
Persib Bandung Tak Mau Terpeleset di Manahan, Bojan Hodak Ingatkan Bahaya Persis Solo - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung bersiap melakoni laga tandang ke markas Persis Solo pada pekan ke-19 Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandaingan Persis vs Persib akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (31/1/2026).

Menghadapi tim yang berada di zona bawah klasemen, Pelatih Persib Bojan Hodak memilih bersikap realistis.

Baca Juga:

Dia menilai posisi Persis di papan klasemen tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas permainan lawan.

Hodak juga menyoroti performa Persib yang hanya mampu menang tipis 1-0 saat menghadapi tim papan bawah lainnya, yakni PSBS Biak.

Menurutnya, Marc Klok dan kawan-kawan masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam memaksimalkan peluang yang tercipta di lini depan.

Baca Juga:

"Kemenangan itu sangat penting, hampir semuanya berjalan dengan baik kecuali penyelesaian akhir."

"Kami harus bekerja untuk itu," tegas pelatih asal Kroasia itu.

Persib bertandang ke markas Persis Solo dengan status unggulan. Namun Bojan Hodak justru melontarkan peringatan keras

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Bojan Hodak  Persis  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp