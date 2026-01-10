Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Tanpa Andrew Jung dan Saddil, Persija: Kami Tak Mau Anggap Remeh

Sabtu, 10 Januari 2026 – 13:08 WIB
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza didampingi Claudio Luzardi saat memimpin latihan di Persija Training Ground, Bojongsari. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta enggan meremehkan kekuatan Persib Bandung jelang duel akbar pada pekan ke-17 Super League 2025/26.

Dari kubu Maung Bandung dikabarkan Andrew Jung dan Saddil Ramdani tidak bisa bermain pada laga derbi tersebut.

Jung masih menjalani pemulihan cedera di bagian hamstring sehingga kemungkinan posisinya bakal diisi Ramon Tanque.

Saddil absen seusai mendapatkan kartu merah pekan lalu saat duel melawan Persik Kediri.

Praktis mantan penggawa Sabah FC tersebut bisa digantikan oleh Eliano Reijnders atau Adam Alis. 

Melihat kondisi dari tim lawan, pelatih Persija, Mauricio Souza enggan ambil pusing.

Mantan nakhoda Madura United tersebut menilai Persib punya komposisi pemain yang solid, sehingga punya pelapis bakal menggantikan.

“Kami tahu Persib Bandung punya organisasi tim yang sangat kuat. Kami tidak memikirkan siapa yang bakal main atau tidak.”

Pelatih Persija, Mauricio Souza enggan ambil pusing Persib Bandung tanpa Andrew Jung dan Saddil Ramdani saat duel Minggu (11/1)

TAGS   super league 2026  Persib Bandung  Persija Jakarta  Persib vs Persija  pelatih persija Mauricio Souza 

