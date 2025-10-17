Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Tanpa Frans Putros dan 3 Pemain Senior saat Lawan PSBS Biak

Jumat, 17 Oktober 2025 – 12:55 WIB
Persib Bandung Tanpa Frans Putros dan 3 Pemain Senior saat Lawan PSBS Biak - JPNN.COM
Bek Persib Bandung Frans Putros resmi mendapat panggilan dari Timnas Irak. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung dalam kekuatan penuh saat menantang PSBS Biak dalam pertandingan pekan ke-9 BRI Super League 2025/26.

Lima pemain yang sebelumnya memperkuat tim nasional, sudah kembali ke klub. Hanya Frans Putros yang tak diboyong tak diboyong karena masih menjalani hukuman kartu merah dari laga sebelumnya.

"Semua sudah bagus. Pemain-pemain tim nasional sudah kembali dan memiliki waktu beberapa hari untuk memulihkan kondisi sebelum pertandingan," kata Pelatih Persib Bojan Hodak dalam konferensi pers pralaga, dikutip Jumat (17/10/2025).

Baca Juga:

Maung Bandung memulai persiapan lebih awal dengan memanfaatkan jeda FIFA Matchday untuk mematangkan strategi di lapangan.

"Kami memiliki waktu latihan yang cukup jelang pertandingan, dan saya berharap kami bisa meraih hasil yang bagus," sambung Hodak.

Dalam perjalanan kali ini, Hodak tak membawa beberapa pemain seperti Putros, Adam Przybek, Rezaldi Hehanussa, dan Achmad Jufriyanto. 

Baca Juga:

Adapun beberapa pemain muda absen karena tampil di Elite Pro Academy (EPA) U-20.

"Hanya Putros karena dia mendapatkan kartu merah di laga sebelumnya dan penjaga gawang Adam Przybek yang sakit, sehingga keduanya tidak bersama kami. Namun, sisanya bersama kami," tuturnya. (mcr27/jpnn)

Pemain Timnas Indonesia sudah bergabung dengan Persib, menjelang laga melawan PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  PSBS Biak  Persib  Super League 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp