JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Tantang Siapa Pun di 16 Besar ACL 2

Selasa, 30 Desember 2025 – 14:10 WIB
Skuad Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengomentari calon lawan timnya di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

Hodak mengaku tidak memiliki preferensi khusus terkait calon lawan di fase gugur.

Menurutnya, Maung Bandung siap berhadapan dengan siapa pun di 16 besar kompetisi antarklub Asia tersebut.

Persib dipastikan akan menantang salah satu tim yang finis sebagai runner up dari Grup E, F, atau H.

Tiga klub yang berpeluang menjadi lawan Maung Bandung ialah Cong An Ha Noi asal Vietnam, Ratchaburi FC (Thailand), serta wakil Korea Pohang Steelers.

Lawan Persib akan ditentukan melalui undian resmi yang digelar Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) di AFC House, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Selasa (30/12/2025) siang WIB.

Hodak mengakui, dari ketiga kandidat tersebut, Pohang Steelers dinilai memiliki kualitas paling menonjol.

Meski demikian, pelatih asal Kroasia itu menilai Persib tetap memiliki peluang untuk bersaing, termasuk ketika harus berhadapan dengan Ratchaburi maupun Cong An Ha Noi yang dinilai cukup seimbang.

