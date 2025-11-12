Persib Bandung Tegaskan Bojan Hodak Tetap Setia, Isu Latih Timnas Indonesia Hanya Rumor

Rabu, 12 November 2025 – 10:05 WIB

jpnn.com - PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) buka suara mengenai rumor Bojan Hodak masuk bursa calon pelatih Timnas Indonesia.

Rumor itu merebak di media sosial dengan narasi bahwa Bojan Hodak adalah pelatih yang dinilai cocok menangani Skuad Garuda menggantikan Patrick Kluivert.

Apalagi, kontrak Hodak akan selesai di Persib pada Mei 2026.

Dugaan ini makin kuat setelah Bojan Hodak tidak hadir dalam sesi latihan Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (11/11/2025) sore.

Rumor ke Timnas Indonesia Hanya Isu

Namun, Head of Communications PT PBB Adhi Pratama membantah rumor tersebut.

Adhi memastikan pelatih berusia 54 tahun itu masih menjadi bagian Maung Bandung.

"Kami ingin meluruskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Sampai saat ini tidak ada komunikasi apa pun antara Bojan dengan PSSI maupun pihak Exco," kata Adhi saat dihubungi, Rabu (12/11/2025).

"Jadi, berbagai unggahan yang beredar dapat dipastikan sebagai rumor saja," tegasnya.