Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib Bandung Tempuh Jalan Berat Menuju Markas Selangor FC

Selasa, 04 November 2025 – 04:10 WIB
Persib Bandung Tempuh Jalan Berat Menuju Markas Selangor FC - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung kembali dihadapkan pada jadwal padat, tetapi semangat mereka tak surut sedikit pun.

Tim asuhan Bojan Hodak kini bersiap menghadapi Selangor FC pada lanjutan fase grup AFC Champions League Two (ACL 2)2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Selangor vs Persib akan digelar di Stadion MBPJ, Malaysia, Kamis (6/11/2025).

Baca Juga:

Persib Siap Tempur

Hodak memastikan anak asuhnya dalam kondisi prima, baik fisik maupun mental.

Kemenangan atas Bali United pada pekan ke-11 BRI Super League 2025/26 disebut menjadi dorongan besar bagi kepercayaan diri para pemain.

"Kemenangan selalu membuat tim berkembang. Selain itu, kepercayaan diri meningkat dan sejauh ini semuanya tampak bagus," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Baca Juga:

Jalan Berat, tak Langsung Pulang ke Bandung

Menariknya, Maung Bandung memutuskan tidak kembali ke Bandung usai laga kontra Bali United.

Hodak menilai perjalanan pulang hanya akan menguras waktu dan energi di tengah padatnya jadwal pertandingan.

Persib Bandung dihadapi jadwal padat sebelum melakoni partai tandang melawan Selangor FC pada lanjutan AFC Champions League Two.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Selangor FC  Persib  Bojan Hodak  AFC Champions League Two 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp