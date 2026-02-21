Persib Bandung Tersingkir dari ACL 2, Nasib Adam Przybek Tamat?

jpnn.com - Masa depan penjaga gawang Adam Przybek sudah selesai seiring gugurnya Persib Bandung di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

Kiper asal Wales itu sebelumnya tidak didaftarkan untuk BRI Super League 2025/26 karena keterbatasan kuota pemain asing.

Manajemen mencoret Adam Przybek untuk putaran dua kompetisi domestik.

Persib hanya memasukkan nama Przybek untuk kompetisi Asia agar tetap mendapat menit bermain.

Namun, pekan lalu Maung Bandung baru saja gugur di 16 besar ACL 2 setelah kalah agregat 1-3 dari klub Thailand Ratchaburi FC.

Dengan kondisi ini, otomatis pemain berusia 25 tahun ini tidak akan bermain hingga akhir musim.

Merespons hal ini, Przybek mengaku menghargai keputusan yang dibuat oleh tim pelatih meski dirinya cukup frustrasi karena tidak lagi bisa tampil.

"Ya ini sepak bola, saya frustrasi, tetapi sudah menjadi keputusan dari pelatih untuk mencabut saya dari skuad. Saya harus mengikuti ini," kata Przybek, Sabtu (21/2/2026).