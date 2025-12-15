Close Banner Apps JPNN.com
Persib Bandung Tersungkur di Markas Malut United, Igor Tolic Singgung Soal Keberuntungan

Senin, 15 Desember 2025 – 06:06 WIB
Duel Malut United (jersei putih) vs Persib Bandung (jersei biru) pada laga tunda pekan ke-12 BRI Super League. Foto: Persib.

jpnn.com - Asisten pelatih Persib Bandung Igor Tolic tak bisa menutupi rasa kecewanya seusai Marc Klok dan kawan-kawan menelan kekalahan di markas Malut United pada laga tunda pekan ke-12 BRI Super League.

Pertandingan Malut United vs Persib di Stadion Kie Raha, Ternate, Minggu (14/12/2025), berakhir dengan skor 2-0.

Ucapan Selamat kepada Malut United

Meski gagal membawa pulang poin, Tolic menegaskan para pemain Persib telah mengerahkan kemampuan terbaiknya.

Hanya, pria asal Kroasia itu menilai Persib kurang beruntung di pertandingan ini.

"Kami tentu sudah siap untuk pertandingan ini. Selamat kepada Malut United untuk tiga poinnya," ucap Tolic.

Lebih lanjut, Tolic enggan berkomentar panjang soal jalannya pertandingan.

Menurutnya, dinamika permainan sudah cukup terlihat tanpa perlu banyak penjelasan tambahan.

Pada laga tersebut, Tolic memimpin langsung Persib dari sisi lapangan karena pelatih kepala Bojan Hodak harus absen akibat sanksi akumulasi kartu kuning.

TAGS   Persib Bandung  Malut United  Persib  Super League  Igor Tolic 
