Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Tersungkur di Markas Persijap Jepara, 3 Kesalahan Hancurkan Harapan

Senin, 18 Agustus 2025 – 21:52 WIB
Persib Bandung Tersungkur di Markas Persijap Jepara, 3 Kesalahan Hancurkan Harapan - JPNN.COM
Duel Persib Bandung (jersei biru-putih) vs Persijap Jepara (jersei merah) pada pekan kedua BRI Super League musim 2025/26. Foto: Persib/Barly Isham.

jpnn.com - Kejutan tercipta saat Persib Bandung bertandang ke markas Persijap Jepara pada pekan kedua BRI Super League musim 2025/26.

Duel Persijap vs Persib di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (18/8/2025) malam WIB, berakhir dengan skor dramatis 2-1.

Jalannya Pertandingan Persijap vs Persib

Persijap selaku tuan rumah unggul terlebih dahulu melalui gol Franca pada babak kedua, tepatnya menit ke-68.

Baca Juga:

Persib sempat membuka harapan membawa pulang satu poin setelah menyamakan kedudukan di penghujung laga, menit ke-92.

Wasit menghadiahi penalti setelah Uiliam Barros dijatuhkan di kotak terlarang oleh kiper Persijap, Rodrigo Moura.

Uiliam yang maju sebagai eksekutor mengubah papan skor menjadi 1-1. Namun, hanya satu menit berselang, Persijap kembali memimpin seusai tembakan keras Sudi Abdillah menggetarkan gawang Persib yang dijaga kiper Teja Paku Alam.

Baca Juga:

Skor 2-1 keunggulan Persijap bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. 

Komentar Pelatih Persib Bojan Hodak

Pelatih Persib Bojan Hodak menyebut kekalahan timnya disebabkan beberapa kesalahan fatal pemain.

Kejutan tercipta saat Persib Bandung bertandang ke markas Persijap Jepara pada pekan kedua BRI Super League musim 2025/26.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Persijap Jepara  Persib  Bojan Hodak  Persijap vs Persib  Super League 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp