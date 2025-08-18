Persib Bandung Tersungkur di Markas Persijap Jepara, 3 Kesalahan Hancurkan Harapan
jpnn.com - Kejutan tercipta saat Persib Bandung bertandang ke markas Persijap Jepara pada pekan kedua BRI Super League musim 2025/26.
Duel Persijap vs Persib di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (18/8/2025) malam WIB, berakhir dengan skor dramatis 2-1.
Jalannya Pertandingan Persijap vs Persib
Persijap selaku tuan rumah unggul terlebih dahulu melalui gol Franca pada babak kedua, tepatnya menit ke-68.
Persib sempat membuka harapan membawa pulang satu poin setelah menyamakan kedudukan di penghujung laga, menit ke-92.
Wasit menghadiahi penalti setelah Uiliam Barros dijatuhkan di kotak terlarang oleh kiper Persijap, Rodrigo Moura.
Uiliam yang maju sebagai eksekutor mengubah papan skor menjadi 1-1. Namun, hanya satu menit berselang, Persijap kembali memimpin seusai tembakan keras Sudi Abdillah menggetarkan gawang Persib yang dijaga kiper Teja Paku Alam.
Skor 2-1 keunggulan Persijap bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.
Komentar Pelatih Persib Bojan Hodak
Pelatih Persib Bojan Hodak menyebut kekalahan timnya disebabkan beberapa kesalahan fatal pemain.