Persib Bandung Tersungkur di Markas Persijap Jepara, 3 Kesalahan Hancurkan Harapan

Senin, 18 Agustus 2025 – 21:52 WIB

jpnn.com - Kejutan tercipta saat Persib Bandung bertandang ke markas Persijap Jepara pada pekan kedua BRI Super League musim 2025/26.

Duel Persijap vs Persib di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (18/8/2025) malam WIB, berakhir dengan skor dramatis 2-1.

Jalannya Pertandingan Persijap vs Persib

Persijap selaku tuan rumah unggul terlebih dahulu melalui gol Franca pada babak kedua, tepatnya menit ke-68.

Persib sempat membuka harapan membawa pulang satu poin setelah menyamakan kedudukan di penghujung laga, menit ke-92.

Wasit menghadiahi penalti setelah Uiliam Barros dijatuhkan di kotak terlarang oleh kiper Persijap, Rodrigo Moura.

Uiliam yang maju sebagai eksekutor mengubah papan skor menjadi 1-1. Namun, hanya satu menit berselang, Persijap kembali memimpin seusai tembakan keras Sudi Abdillah menggetarkan gawang Persib yang dijaga kiper Teja Paku Alam.

Skor 2-1 keunggulan Persijap bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Komentar Pelatih Persib Bojan Hodak

Pelatih Persib Bojan Hodak menyebut kekalahan timnya disebabkan beberapa kesalahan fatal pemain.