Persib Bandung Tertahan di Markas Persik Kediri, Bojan Hodak tak Bisa Diam

Selasa, 06 Januari 2026 – 05:51 WIB

jpnn.com - Persib Bandung gagal membawa pulang poin penuh saat bertandang ke markas Persik Kediri pada pekan ke-16 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persik vs Persib di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin (5/1/2026) malam, berakhir dengan skor sama kuat 1-1.

Bojan Hodak Soroti Kepemimpinan Wasit

Hasil tersebut menyisakan kekecewaan di kubu Persib, terutama terkait sejumlah keputusan pengadil lapangan.

Pelatih Persib Bojan Hodak tak bisa diam. Juru taktik asal Kroasia itu secara terbuka mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap kepemimpinan wasit Muhammad Tri Santoso dan memastikan klub akan menempuh jalur resmi.

"Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah soal wasit. Saya jelas tidak senang."

"Kami pasti akan mengirimkan surat keberatan. Saya tidak bisa mengatakan lebih dari itu," ucap pelatih berkepala plontos itu.

Bojan Hodak Bersikap Hati-Hati

Meski melontarkan kritik, Hodak memilih untuk tidak mengulas lebih detail keputusan-keputusan wasit yang menurutnya merugikan Persib.

Sang alenatore menyadari komentar berlebihan berpotensi berujung sanksi.