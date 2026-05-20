Persib Bandung Titip Pesan Penting kepada Bobotoh Menjelang Duel Kontra Persijap

jpnn.com - Ada pesan khusus yang disampaikan Persib Bandung kepada Bobotoh menjelang laga pemungkas BRI Super League 2025/26 kontra Persijap Jepara.

Duel pekan penutup BRI Super League itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026).

Pertandingan tersebut tak sekadar menjadi penutup musim bagi Persib, tetapi juga momentum penting yang diharapkan berjalan aman dan penuh kebanggaan.

Manajemen Persib ingin suasana laga terakhir itu mencerminkan kedewasaan seluruh pihak, mulai dari Bobotoh, panitia pelaksana, aparat keamanan, hingga masyarakat Kota Bandung.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, memastikan berbagai langkah pencegahan telah disiapkan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama pertandingan berlangsung.

"Kami sudah menyiapkan berbagai mitigasi bersama seluruh pihak terkait agar area-area terbatas tetap aman dan hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki izin resmi," jelasnya.

Selain pengamanan akses, Persib juga melakukan evaluasi menyeluruh berdasarkan pengalaman laga sebelumnya, termasuk mempertimbangkan berbagai insiden dalam penyelenggaraan pertandingan di level nasional maupun internasional.

Adhitia menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya difokuskan saat pertandingan berlangsung, tetapi juga sejak sebelum kick off hingga seluruh rangkaian acara selesai.