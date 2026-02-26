Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Bandung Ungkap Alasan Layvin Kurzawa Belum Turun di Super League, Ternyata!

Kamis, 26 Februari 2026 – 09:56 WIB
Layvin Kurzawa saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Tanda tanya soal belum tampilnya full back anyar Persib Bandung Layvin Kurzawa di BRI Super League akhirnya mulai menemukan titik terang.

Bek kiri berpengalaman itu kini masuk dalam rencana Persib untuk laga kontra Madura United yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (26/2/2026) malam.

Eks penggawa Paris Saint-Germain itu sejatinya sudah mencicipi atmosfer pertandingan bersama Persib.

Namun, kesempatan tersebut baru datang di level internasional saat tampil dalam dua pertandingan menghadapi Ratchaburi FC pada babak 16 besar AFC Champions League Two 2025/26.

Sementara itu, publik harus bersabar melihat debut Kurzawa di kompetisi domestik.

Pelatih Persib Bojan Hodak memilih menahan sang pemain saat Maung Bandung menjamu Persita Tangerang pada pekan sebelumnya.

Keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Hodak menegaskan kondisi fisik Kurzawa menjadi pertimbangan utama tim pelatih agar sang pemain tidak dipaksakan tampil terlalu cepat.

"Kami memberinya istirahat dan tidak ingin memaksanya karena dia main di pertandingan terakhir," jelas Hodak.

Persib Bandung akhirnya mengungkap alasan di balik keputusan belum debutnya Layvin Kurzawa di BRI Super League.

